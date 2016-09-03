Новый завод Hyundai создаст две тысячи рабочих мест на Дальнем Востоке

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Новый завод Hyundai Engineering and Construction по производству удобрений, который строится в Находке, создаст две тысячи рабочих мест. Об этом заявил президент компании Ким Ви Чуль в рамках Российско- Корейского бизнес-диалога, проходящего "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы реализуем проект по организации производства удобрений в Находке. Этот проект направлен на производство удобрений из природного газа. В случае его успешной реализации будут созданы восемь тысяч рабочих мест на этапе строительства завода и две тысячи мест в период эксплуатации объекта. Продукция завода будет поставляться в Европу, Китай, страны АТР", - сказал он.
В ходе своего выступления Ким Ви Чуль отметил также, что "Россия может перейти от простого экспорта энергоносителей к производству продукции с высокой стоимостью." "Это нефтепродукты, удобрения, химическая продукция", - пояснил он. "Владивосток может превратиться в важный центр мировой экономики", - уверен Ким Ви Чуль.
Восточный экономический форум (ВЭФ), проходит во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.