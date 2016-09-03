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Улюкаев обсудит в КНР с министром экономики Турции сотрудничество по "Турецкому потоку"

Экономика и бизнес
3 сентября, 5:17 UTC+3
"Повестка все та же - как нам вернуться на позитивную траекторию развития", - заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев обсудит в субботу в Китае с министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи возможности расширения сотрудничества в том числе по инвестпроектам - "Турецкому потоку", электростанции "Аккую", сообщил Улюкаев журналистам.

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"Будем встречаться сегодня в Китае с Зейбекчи. Будет встреча и президента Путина с президентом Эрдоганом, потом будем встречаться отдельно с министром. Повестка все та же - как нам вернуться на позитивную траекторию развития. Это и инвестиционному сотрудничество - крупные наши проекты - и "Турецкий поток", электростанция "Аккую", это и снижение торговых барьеров, включая продовольственное эмбарго", - сказал он.

Также министры обсудят меры, которые "турецкая сторона держит в отношении российской сельхозпродукции". "Кроме того - конечно, создание совместного инвестиционного фонда. Турецкая сторона выполнит свое обещание, примет закон, который позволит сформировать этот фонд - вывести этот проект на практические рельсы", сказал Улюкаев.

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Страны
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Темы
Российско-турецкие отношения
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Улюкаев, Алексей Валентинович
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