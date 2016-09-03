Минпромторг прорабатывает с РЖД и Японией проект по ускорению транспортировки грузов по РФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ прорабатывает с "Российскими железными дорогами" и Японией проект по ускорению транспортировки грузов по территории РФ, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы сейчас с японскими коллегами всерьез задумываемся и прорабатываем с РЖД серьезный логистический проект с использованием нашего железнодорожного транспорта. Мы можем сложить все плюсы и минусы, посчитать и сделать такое государственно-частное партнерство", - сказал он.

Как отметил Мантуров, длительность перевозки по железной дороге от Владивостока до Западной Европы сейчас составляет около двух недель. "Если мы увидим эффективные цифры и поймем, что требуется в данном случае от государства, чтобы развить такого рода логистический маршрут, то мы готовы находить бизнес-решение. Поэтому сейчас начали этим заниматься".