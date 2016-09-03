Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

До трети добытых в Якутии алмазов будут реализовываться через Евразийский алмазный центр

Экономика и бизнес
3 сентября, 6:50 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Он очень значим с точки зрения расширения географии продажи алмазов, потому что в основном алмазы продавались в европейской части, Америке и, скажем, на Ближнем Востоке", - сказал глава республики
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Якутия планирует реализовывать до трети добытых на территории республики алмазов через Евразийский алмазный центр (ЕАЦ), который накануне открыла во Владивостоке компания "Алроса". Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Егор Борисов.

Читайте также новости по теме:
ВЭФ-2016
© Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Путин призвал строить интеграционные экономические объединения без политического диктата
Мантуров: "пакет Яровой" может дать импульс развитию промышленности РФ
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорог

"Если мы говорим о том, что добываем 39 млн карат алмазов, то хотя бы в пределах одной трети (нужно) попытаться привезти на эту площадку (Евразийский алмазный центр - прим. ТАСС). <...> Он очень значим с точки зрения расширения географии продажи алмазов, потому что в основном алмазы продавались в европейской части, Америке и, скажем, на Ближнем Востоке", - сказал он.

Проект Евразийского алмазного Центра включает создание на территории Свободного порта Владивосток инфраструктурного кластера, который объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли и будет ориентирован на экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего c Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.

На территории Центра разместятся представители компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологических лабораторий, банков, страховых компаний, специализированных перевозчиков, таможенных брокеров, а также специализированный таможенный пост и государственные контролеры. Финансирование кластера предполагается за счет привлечения инвестиций от компаний, заинтересованных в размещении на территории ЕАЦ своих производственных и сервисных предприятий.

Накануне на открытии центра президент компании "Алроса" Андрей Жарков отметил, что "преференции и льготы, предоставляемые на территории Владивостока, потенциально могут способствовать развитию производств, использующих ювелирные и технические алмазы как для огранки, так и производства импортозамещающего инструмента на базе природных алмазов".

"Алроса" ведет добычу алмазов на территории Якутии и Архангельской области. В 2015 году компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья, выручка составила 224,5 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Развитие Дальнего Востока
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
3
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
4
Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольца
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
Темы дня
Реклама