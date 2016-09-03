До трети добытых в Якутии алмазов будут реализовываться через Евразийский алмазный центр

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Якутия планирует реализовывать до трети добытых на территории республики алмазов через Евразийский алмазный центр (ЕАЦ), который накануне открыла во Владивостоке компания "Алроса". Об этом в интервью ТАСС сообщил глава республики Егор Борисов.
"Если мы говорим о том, что добываем 39 млн карат алмазов, то хотя бы в пределах одной трети (нужно) попытаться привезти на эту площадку (Евразийский алмазный центр - прим. ТАСС). <...> Он очень значим с точки зрения расширения географии продажи алмазов, потому что в основном алмазы продавались в европейской части, Америке и, скажем, на Ближнем Востоке", - сказал он.
Проект Евразийского алмазного Центра включает создание на территории Свободного порта Владивосток инфраструктурного кластера, который объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли и будет ориентирован на экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего c Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.
На территории Центра разместятся представители компаний по добыче и продаже алмазного сырья, производителей бриллиантов и ювелирных изделий, геммологических лабораторий, банков, страховых компаний, специализированных перевозчиков, таможенных брокеров, а также специализированный таможенный пост и государственные контролеры. Финансирование кластера предполагается за счет привлечения инвестиций от компаний, заинтересованных в размещении на территории ЕАЦ своих производственных и сервисных предприятий.
Накануне на открытии центра президент компании "Алроса" Андрей Жарков отметил, что "преференции и льготы, предоставляемые на территории Владивостока, потенциально могут способствовать развитию производств, использующих ювелирные и технические алмазы как для огранки, так и производства импортозамещающего инструмента на базе природных алмазов".
"Алроса" ведет добычу алмазов на территории Якутии и Архангельской области. В 2015 году компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья, выручка составила 224,5 млрд рублей.