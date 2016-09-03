Глава АСИ: Дальний Восток получил необходимую инфраструктуру для привлечения инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока получили достаточное инфраструктурное развитие, чтобы совершить прорыв в инвестиционной привлекательности. Такое мнение сегодня высказал генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, выступая на сессии по инвестпривлекательности в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Заканчивается миф о специфических инфраструктурных ограничениях Дальнего Востока. Как показывают результаты рейтинга (составляемого АСИ - прим. ТАСС), за последние годы была проведена большая работа, и по некоторым именно инфраструктурным параметрам результаты сопоставимы со средними результатами по стране", - сказал Никитин.

В качестве примера он привел Хабаровский край и Амурскую область, где доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, практически в два раза выше, чем в среднем по России.

"Приближается к среднероссийской и оценка доступности трудовых ресурсов в Еврейской, Амурской, Магаданской областях. В Приморском, Хабаровском краях, Якутии она также практически не отличается от среднероссийских значений. Удовлетворенность мерами поддержки равна тем параметрам, которые есть в среднем по стране. Это говорит о том, что инвестиционный климат на Дальнем Востоке не столько зависит от инфраструктурных ограничений, сколько от усилий органов власти", - добавил Никитин.

Он подчеркнул, что все регионы Дальнего Востока сформировали необходимую инфраструктуру для привлечения инвесторов. "Теперь важной задачей является повышение качества работы созданных институтов по привлечению инвестиций, эффективное взаимодействие с федеральными органами развития", - сказал он.

По данным последнего опубликованного рейтинга АСИ, ни один из регионов Дальнего Востока пока не вошел в первую двадцатку, прорыв совершила лишь Еврейская автономная область - регион поднялся на 26 место. Однако многие субъекты Дальневосточного федерального округа продвинулись в решении проблем бизнес-привлекательности и значительно улучшили отдельные показатели. Так, Амурская область сократила до 84 дней средний срок согласования и подключения к электросетям, в Сахалинской области получение разрешения на строительство занимает 100 дней, Магаданская область за год сократила срок на регистрацию юридических лиц с 15 до 10 дней.

О ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. В нем принимают участие не менее 2,4 тыс. человек, в том числе делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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