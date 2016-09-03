Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава АСИ: Дальний Восток получил необходимую инфраструктуру для привлечения инвесторов

Экономика и бизнес
3 сентября, 7:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
В качестве примера Андрей Никитин привел Хабаровский край и Амурскую область, где доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, практически в два раза выше, чем в среднем по России
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока получили достаточное инфраструктурное развитие, чтобы совершить прорыв в инвестиционной привлекательности. Такое мнение сегодня высказал генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, выступая на сессии по инвестпривлекательности в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Читайте также новости по теме:
Развитие Дальнего Востока
Минвостокразвития предлагает улучшать демографию ДФО с помощью льготной ипотеки
Лас-Вегас на Дальнем Востоке: как в Приморье хотят совместить азарт и семейный отдых
Спецстрой РФ назвал причины срыва сроков строительства аэропорта на севере Камчатки

"Заканчивается миф о специфических инфраструктурных ограничениях Дальнего Востока. Как показывают результаты рейтинга (составляемого АСИ - прим. ТАСС), за последние годы была проведена большая работа, и по некоторым именно инфраструктурным параметрам результаты сопоставимы со средними результатами по стране", - сказал Никитин.

В качестве примера он привел Хабаровский край и Амурскую область, где доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, практически в два раза выше, чем в среднем по России.

"Приближается к среднероссийской и оценка доступности трудовых ресурсов в Еврейской, Амурской, Магаданской областях. В Приморском, Хабаровском краях, Якутии она также практически не отличается от среднероссийских значений. Удовлетворенность мерами поддержки равна тем параметрам, которые есть в среднем по стране. Это говорит о том, что инвестиционный климат на Дальнем Востоке не столько зависит от инфраструктурных ограничений, сколько от усилий органов власти", - добавил Никитин.

Он подчеркнул, что все регионы Дальнего Востока сформировали необходимую инфраструктуру для привлечения инвесторов. "Теперь важной задачей является повышение качества работы созданных институтов по привлечению инвестиций, эффективное взаимодействие с федеральными органами развития", - сказал он.

По данным последнего опубликованного рейтинга АСИ, ни один из регионов Дальнего Востока пока не вошел в первую двадцатку, прорыв совершила лишь Еврейская автономная область - регион поднялся на 26 место. Однако многие субъекты Дальневосточного федерального округа продвинулись в решении проблем бизнес-привлекательности и значительно улучшили отдельные показатели. Так, Амурская область сократила до 84 дней средний срок согласования и подключения к электросетям, в Сахалинской области получение разрешения на строительство занимает 100 дней, Магаданская область за год сократила срок на регистрацию юридических лиц с 15 до 10 дней.

 

О ВЭФ-2016

 

Второй Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. В нем принимают участие не менее 2,4 тыс. человек, в том числе делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Темы
Развитие Дальнего Востока
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
3
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
4
Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольца
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
Темы дня
Реклама