Российско-китайский фонд станет участником сельхозпроектов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский фонд агропромышленного развития (РКФАР, 51% его управляющей компании принадлежит Фонду развития Дальнего Востока - ФРДВ) заключил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первые соглашения с российскими агрохолдингами о реализации совместных проектов, сообщила пресс-служба ФРДВ.

"Партнерами РКФАР на Дальнем Востоке выступят компании "Ратимир" (крупнейший дальневосточный мясопереработчик) и "Амур Агро Холдинг" (крупное растениеводческое предприятие из Амурской области)", - говорится в сообщении.

Компания "Ратимир" планирует построить свиноводческий комплекс в ТОР "Михайловская" Приморского края. Мощность предприятия составит 46 тыс. тонн в убойном весе в год. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей. Запуск первой свинофермы в рамках комплекса запланирован на 2018 год.

"Амур Агро Холдинг" реализует проект строительства заводов по глубокой переработке сои и пшеницы в Амурской области. Мощность предприятия составит 180 тыс. тонн соевых бобов и 110 тыс. тонн пшеницы в год. Общая стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд рублей. На предприятии будет производиться белковый изолят, который в настоящее время в России не изготавливается.

Финансирование проектов будет осуществлено по типовой схеме РКФАР: 10% предоставит агрофонд, 10% - инициатор, оставшиеся 80% будут привлечены агрофондом в российских или китайских банках-партнерах. Предполагается, что часть продукции, производимой в рамках проектов, будет экспортироваться в КНР.

Второй Восточный экономический форум Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсуждают возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.