АРЧК и KOTRA будут развивать кадровый потенциал российского-корейских предприятий

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Агентство по развитию человеческого потенциала на Дальнем Востоке (АРЧК) и торговый отдел Генерального консульства Республики Корея (KOTRA) на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит развивать кадровый потенциал предприятий с корейским участием и укрепить деловые отношения между российским Дальним Востоком и Республикой Корея, сообщили ТАСС в пресс-службе АРЧК.

"Российский Дальний Восток вызывает большой интерес у корейского бизнеса, поэтому подписание меморандума имеет важное значение. Соглашение направлено на взаимовыгодное сотрудничество в развитии и укреплении кадрового и инвестиционного потенциала между Российской Федерацией и Республикой Корея. Одно из основных направлений соглашения - информирование и продвижение российско-корейского бизнеса, создаваемого на территории Свободного порта Владивосток и ТОР", - сказал вице-президент KOTRA Юн Вон Сок, слова которого приводит пресс-служба АРЧК.

Стороны намерены на паритетных условиях обмениваться информацией о рынке труда, предпринимательских и инвестиционных возможностях, а также поддерживать друг друга в организации мероприятий, бизнес-форумов, выставок и семинаров.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.