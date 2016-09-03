Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АРЧК и KOTRA будут развивать кадровый потенциал российского-корейских предприятий

Экономика и бизнес
3 сентября, 7:56 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Одно из основных направлений сотрудничества - информирование и продвижение российско-корейского бизнеса, создаваемого на территории Свободного порта Владивосток и ТОР
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Агентство по развитию человеческого потенциала на Дальнем Востоке (АРЧК) и торговый отдел Генерального консульства Республики Корея (KOTRA) на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит развивать кадровый потенциал предприятий с корейским участием и укрепить деловые отношения между российским Дальним Востоком и Республикой Корея, сообщили ТАСС в пресс-службе АРЧК.

Читайте также новости по теме:
ВЭФ-2016
© Юрий Смитюк/ТАСС
Шувалов: есть предложение по приватизации "Башнефти" и "Роснефти" как единого проекта
Путин призывает к возобновлению переговоров по ядерной проблеме КНДР
Путин: проблему территориального спора РФ и Японии нужно решить с учетом нацинтересов

"Российский Дальний Восток вызывает большой интерес у корейского бизнеса, поэтому подписание меморандума имеет важное значение. Соглашение направлено на взаимовыгодное сотрудничество в развитии и укреплении кадрового и инвестиционного потенциала между Российской Федерацией и Республикой Корея. Одно из основных направлений соглашения - информирование и продвижение российско-корейского бизнеса, создаваемого на территории Свободного порта Владивосток и ТОР", - сказал вице-президент KOTRA Юн Вон Сок, слова которого приводит пресс-служба АРЧК.

Стороны намерены на паритетных условиях обмениваться информацией о рынке труда, предпринимательских и инвестиционных возможностях, а также поддерживать друг друга в организации мероприятий, бизнес-форумов, выставок и семинаров.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Республика Корея Восточный экономический форум 2016
Темы
Развитие Дальнего Востока
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
ОПК создала систему, способную перехватывать управление беспилотниками
6
Путин сожалеет, что отношения РФ-США находятся в замороженном состоянии
7
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
Темы дня
Реклама