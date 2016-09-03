АРЧК и KOTRA будут развивать кадровый потенциал российского-корейских предприятий

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Агентство по развитию человеческого потенциала на Дальнем Востоке (АРЧК) и торговый отдел Генерального консульства Республики Корея (KOTRA) на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит развивать кадровый потенциал предприятий с корейским участием и укрепить деловые отношения между российским Дальним Востоком и Республикой Корея, сообщили ТАСС в пресс-службе АРЧК.
"Российский Дальний Восток вызывает большой интерес у корейского бизнеса, поэтому подписание меморандума имеет важное значение. Соглашение направлено на взаимовыгодное сотрудничество в развитии и укреплении кадрового и инвестиционного потенциала между Российской Федерацией и Республикой Корея. Одно из основных направлений соглашения - информирование и продвижение российско-корейского бизнеса, создаваемого на территории Свободного порта Владивосток и ТОР", - сказал вице-президент KOTRA Юн Вон Сок, слова которого приводит пресс-служба АРЧК.
Стороны намерены на паритетных условиях обмениваться информацией о рынке труда, предпринимательских и инвестиционных возможностях, а также поддерживать друг друга в организации мероприятий, бизнес-форумов, выставок и семинаров.
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.