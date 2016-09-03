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Минкавказа: экологическую экспертизу объектов строительства могут вернуть в Кавминводах

Экономика и бизнес
3 сентября, 9:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Цель экологической экспертизы - не создавать дополнительные препоны для инвесторов, а защитить природу", - сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа намерено вернуть проведение экологической экспертизы объектов строительства в курортной зоне Кавказских Минеральных Вод, а впоследствии распространить эту практику на всю страну. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

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Лев Кузнецов: режим территории опережающего развития будет создан в Кавминводах

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"Это (внесение поправок в федеральный закон об экологической экспертизе объектов в курортной зоне. - прим. ТАСС) будет не раньше 2018 года. Единственное исключение - это Кавминводы. Мы надеемся внести в правительство до конца года закон об особом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные воды, - сказал Кузнецов. - При положительном результате можно будет распространить практику через общее законодательство по всей территории страны".

Ранее на Госсовете по развитию санаторно-курортного комплекса министр по делам Северного Кавказа предложил вернуть экологическую экспертизу объектов, строящихся или реконструируемых в курортных зонах. Министр напомнил, что требования проводить такую оценку существовали до 2014 года, но потом были отменены из-за изменений в законодательстве.

"Цель экологической экспертизы - не создавать дополнительные препоны для инвесторов, а защитить природу и сделать так, чтобы эти курорты у нас были и через 100, и через 200 лет и служили оздоровлению людей. Наша задача как государства - создать прозрачные механизмы прохождения этой процедуры. Мы хотим помочь инвесторам при разработке и проектировании объектов принять правильное решение", - уточнил Кузнецов.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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