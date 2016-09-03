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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Корея.
На встрече с президентом Республики Корея Пак Кын Хе глава российского государства поблагодарил ее за участие в Восточном экономическом форуме. "Мы высоко ценим наше сотрудничество между нашими странами, Республика Корея, безусловно, относится к одному из наших приоритетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заверил российский лидер. По его оценке, экономические связи двух стран "очень разносторонние". Для примера он привел энергетику, бытовую технику, электронику, машиностроение, химию. Путин добавил, что развивается взаимодействие между правительствами и парламентами двух стран.
"Безусловно, мы поддерживаем вашу инициативу проведения Года корейской культуры в России", - заверил Путин.
Президент Республики Корея Пак Кн Хе, в свою очередь, поблагодарила за приглашение на Восточный экономический форум, который поможет создать "прочную базу для развития нашего совместного сотрудничества в регионе Дальнего Востока".
Он отметила, что отношения РФ и Республики Кореи "неизменно имеют высокую значимость". Президент заявила, что для развития сотрудничества нужно прежде всего укреплять доверительные отношения между двумя странами. Она предложила на сегодняшней встрече с Путиным обсудить дальнейшие направления для развития практического сотрудничества РФ и Республики Корея.