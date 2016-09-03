Минкавказа планирует создать агентства по сопровождению трудовых кадров на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа намерено создать рекрутинговые агентства на Северном Кавказе, которые будут сопровождать первых трудовых мигрантов на Дальний Восток. Проект рассматривается в рамках сотрудничества с Агентством по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"С вузами Северо-Кавказского федерального округа мы прорабатываем возможность целевой подготовки инженерных, менеджерских и других кадров для работы в инвестиционных проектах Дальневосточного федерального округа, - сказал министр. - Кроме того, мы прорабатываем вопрос о создании на Северном Кавказе рекрутинговых организаций, которые взяли бы на себя организационное и информационное сопровождение первых пилотных проектов трансфера кадров".

Он отметил, что исторически Кавказ поставлял трудовые ресурсы всей стране на нефтяные и золоторудные месторождения, металлургические и другие крупные проекты. По его словам, на Дальнем Востоке много проектов, для которых нужны высококвалифицированные кадры.

"Мы сейчас работаем с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, интегрируем возможности Северо-Кавказского федерального университета и Дальневосточного, чтобы наладить общую систему подготовка кадров, при которой ребята с Северного Кавказа могли бы быть конкурентоспособны, востребованы на Дальнем Востоке и во всей стране", - пояснил Кузнецов.

Ранее ТАСС сообщал, что первая команда выпускников вузов и училищ Северного Кавказа отправится работать на предприятия Дальнего Востока в декабре. До конца года АРЧК рассчитывает трудоустроить на Дальнем Востоке 4060 человек, больше всего вакансий будет в Приморье, Приамурье и Хабаровском крае, где уже реализуются крупные инфраструктурные проекты. Планируется, что до 2021 года в макрорегионе будет создано до 80 тысяч новых рабочих мест.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.