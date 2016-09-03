Улюкаев: налоговый режим в РФ разумный и особых корректировок после 2018 г. не требует

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Налоговый режим в России разумный и особых корректировок после 2018 года не требует, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Наша позиция состоит в том, что налоговый режим в целом в России разумный, и без нужды его искажать не стоило бы. Нам нужно снижать налоговую нагрузку, а не повышать её. Возможно какие-то разумные размены небольшие, но в целом, я считаю, что у нас вполне адекватная налоговая система", - сказал он.

Август с нулевой инфляцией

Месячная инфляция в августе будет нулевой, годовая инфляция в августе составит примерно 6,8%, сообщил министр.

"На август (инфляция) около нуля, это означает, что год к году получится где-то 6,8%", - сказал Улюкаев.

"Негодное" предложение

Улюкаев считает "негодным" предложение по введению в РФ после 2018 года прогрессивной шкалы подоходного налога. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это совершенно негодное предложение", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение ввести данную норму в РФ после 2018 года.

Представители разных ветвей власти неоднократно выходили с предложением увеличить нагрузку на богатых. Чаще всего упоминались: прогрессивная шкала НДФЛ, налог на роскошь, повышенные ставки на элитную недвижимость, яхты, частные самолеты. Одной из недавних площадок, где обсуждалось введение прогрессивной шкалы НДФЛ, стал летний съезд партии "Единая Россия". Тогда депутат Ольга Баталина заявляла, что "Единая Россия" считает эффективным путем справедливого налогообложения его регулирование через повышение налогов на сверхпотребление. По словам Баталиной, при обсуждении возможности введения прогрессивной шкалы налогообложения, "надо взвесить и понять, приведет ли оно к росту доходов (бюджета) по НДФЛ". Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% независимо от уровня дохода.