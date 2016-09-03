Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Улюкаев: налоговый режим в РФ разумный и особых корректировок после 2018 г. не требует

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:26 UTC+3
Месячная инфляция в августе будет нулевой, годовая инфляция в августе составит примерно 6,8%
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Налоговый режим в России разумный и особых корректировок после 2018 года не требует, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Наша позиция состоит в том, что налоговый режим в целом в России разумный, и без нужды его искажать не стоило бы. Нам нужно снижать налоговую нагрузку, а не повышать её. Возможно какие-то разумные размены небольшие, но в целом, я считаю, что у нас вполне адекватная налоговая система", - сказал он.

Август с нулевой инфляцией

Месячная инфляция в августе будет нулевой, годовая инфляция в августе составит примерно 6,8%, сообщил министр.

"На август (инфляция) около нуля, это означает, что год к году получится где-то 6,8%", - сказал Улюкаев.

"Негодное" предложение

 Улюкаев считает "негодным" предложение по введению в РФ после 2018 года прогрессивной шкалы подоходного налога. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это совершенно негодное предложение", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение ввести данную норму в РФ после 2018 года. 

Представители разных ветвей власти неоднократно выходили с предложением увеличить нагрузку на богатых. Чаще всего упоминались: прогрессивная шкала НДФЛ, налог на роскошь, повышенные ставки на элитную недвижимость, яхты, частные самолеты.

Одной из недавних площадок, где обсуждалось введение прогрессивной шкалы НДФЛ, стал летний съезд партии "Единая Россия". Тогда депутат Ольга Баталина заявляла, что "Единая Россия" считает эффективным путем справедливого налогообложения его регулирование через повышение налогов на сверхпотребление. По словам Баталиной, при обсуждении возможности введения прогрессивной шкалы налогообложения, "надо взвесить и понять, приведет ли оно к росту доходов (бюджета) по НДФЛ".

Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13% независимо от уровня дохода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
2
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
6
На юго-западе Москвы иномарка насмерть сбила женщину и скрылась
7
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
Темы дня
Реклама