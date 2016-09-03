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Улюкаев: приватизация ВТБ в 2016 г., скорее всего, не состоится

Экономика и бизнес
3 сентября, 11:01 UTC+3
Да, формального решения не было принято, но очень на это похоже", - сказал глава Минэкономразвития
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Приватизация пакета акций ВТБ, скорее всего, не состоится в 2016 году. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Практически точно (переходит сделка на 2017 год - прим. ред.). Да, формального решения не было принято, но очень на это похоже", - сказал Улюкаев.

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