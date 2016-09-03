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Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сборе

Экономика и бизнес
3 сентября, 11:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Введение курортного сбора повысит конкурентоспособность территорий, так как постоянного источника финансирования на поддержание инфраструктуры города-курорты не имеют, заявил глава министерства
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Курорты Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Крыма готовы внедрить пилотный проект по курортному сбору. Министерство РФ по делам Северного Кавказа начнет разработку законопроекта осенью, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Лев Кузнецов.

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"Изначально пилотным регионом для введения курортного сбора выбрали Ставропольский край. <...> Но в процессе обсуждения заинтересованность проявили Краснодарский край, Алтайский край, Крым и город Севастополь. Было решено в законе дать право этим регионам выступить пилотными площадками для курортного сбора", - сказал Кузнецов.

"Мы планируем осенью начать его разработку, а затем вынести на площадку правительства, а потом - на заседание Госдумы", - уточнил глава Минкавказа. По его словам, введение курортного сбора повысит конкурентоспособность территорий, так как постоянного источника финансирования на поддержание инфраструктуры города-курорты не имеют. "На федеральном уровне нужен четкий и понятный перечень направлений, на что он может тратиться. Правила расходования этих денег должны принимать сами субъекты, на которые в виде пилота этот проект, по нашей оценке, должен распространиться", - пояснил Кузнецов.

На Госсовете по развитию санаторно-курортного комплекса глава государства Владимир Путин согласился с целесообразностью введения российскими регионами, имеющими санаторно-курортные комплексы, курортного сбора. Он потребовал с осторожностью подойти к вопросу: сбор должен быть не обременителен для отдыхающих и идти строго на развитие санаторно-курортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что представители южных регионов РФ уверены, что нововведение поможет развивать инфраструктуру российских курортов. В Поволжье, в свою очередь, считают, что сбор не окажет существенного влияния на развитие инфраструктуры туризма в регионе.

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