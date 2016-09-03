Власти Башкирии намерены найти нового инвестора для мегафермы за 10 млрд рублей

УФА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Власти Башкирии намерены найти нового инвестора для завершения проекта строительства мегафермы в Буздякском районе республики. Об этом сообщил в пятницу журналистам на фестивале "Молочная страна" глава республики Рустэм Хамитов.

"Сорвалось строительство нового большого комплекса в Буздякском районе. Инвестор сначала спроектировал мегаферму на 6,5 тыс. голов, это был бы уникальный комплекс, а потом в силу разных причин, объясняя тем, что кризис экономический, отказался от этого проекта. Но продолжаем искать тех, кто мог бы подхватить этот проект", - сказал Хамитов.

Ранее замглавы министерства сельского хозяйства республики Юрий Лысов оценивал стоимость проекта примерно в 10 млрд рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, "Дамате" и Danone договорились о совместном инвестировании в молочные фермы России в 2013 году. Однако в начале 2016 года проект мегафермы мощностью 105 тыс. тонн молока в год в Буздякском районе Башкирии был заморожен, так как "для его реализации понадобилось больше вложений, чем предполагалось ранее". Председатель молочного союза Башкирии Ильдар Файзуллин в мае рассказал ТАСС, что из-за курсовой разницы цена строительства выросла в два раза. Он отмечал, что существует два варианта решения: временная заморозка проекта до лучших времен или его пересмотр в усеченном варианте, то есть строительство фермы не на 8 тыс. голов, а на 4 тыс. голов крупного рогатого скота.

В субботу в Уфе проходит шестой Всероссийский фестиваль "Молочная страна", в рамках которого открылась самая масштабная в России ярмарка молочных продуктов. Свою продукцию, которая на 20-25% дешевле, чем в магазине, представляют 27 ведущих производителей и 13 фермерских хозяйств.