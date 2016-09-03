"Россети" планируют до 2020 г. инвестировать в развитие Дальнего Востока 66 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. ПАО "Россети" намерено инвестировать в развитие Дальнего Востока 66 млрд руб. до 2020 года, сообщил на ВЭФ-2016 глава компании Олег Бударгин.

В частности, инвестиции планируются в развитие энергоинфраструктуры для системы транспорта нефти, газа, электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, выдачи мощности Нижне-Бурейской ГЭС, а также технологического присоединения крупных потребителей - судостроительного комплекса "Звезда", Албынского рудника, Эльгинского угольного месторождения и других.

Кроме того, планируется ввести 3 тыс. мегавольт-ампер трансформаторной мощности и почти 3 тыс. км линий электропередачи.

Бударгин отметил, что начиная с 2009 г. "Россети" инвестировали в модернизацию и развитие энергоинфраструктуры 133 млрд руб., что составляет 7% от общей инвестпрограммы "Россетей".

"Реализация технологического присоединения крупных потребителей нефтяной, горнодобывающей промышленности, аэрокосмической отрасли, гражданского строительства позволили увеличить ВВП страны на 0,5%. В перспективе созданная энергоинфстраструктура может стать плацдармом для развития полноценного электроэнергетического рынка стран АТР и интеграции между нашими странами", - считает Бударгин.

О компании

"Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяет 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении "Россетей" находятся 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и "ФСК ЕЭС". Государству в лице Росимущества принадлежит 87,9% в уставном капитале "Россетей". На Дальнем Востоке компания представлена магистральным электросетевым комплексом.