"Алроса" на аукционе алмазов во Владивостоке продала драгкамней на $18,2 млн

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Общая сумма торгов компании "Алроса" на Международном аукционе алмазов специальных размеров массой 10 карат и более, а также Бриллиантовом тендере во Владивостоке составила более $18,2 млн. Об этом ТАСС сегодня сообщили в компании.

"Такие торги во Владивостоке теперь будут проводиться регулярно, и их объем будет увеличиваться", - сказал президент компании Андрей Жарков. "Оцениваем результаты торгов как более чем успешные, все, что привезли во Владивосток, было продано, и с существенной премией", - сказал вице-президент АК "Алроса" Юрий Окоемов.

Аукционы прошли в преддверии Второго Восточного экономического форума с 23 августа по 3 сентября во Владивостоке на острове Русский.

Так, во время аукциона алмазов специальных размеров были проданы все 19 лотов на общую сумму $14,636 млн. Самый большой камень массой 401, 97 карат и начальной стоимостью $2 млн продан за $3 050 050. Самый дорогой камень массой 125,79 карат начальной стоимостью $2,8 млн подан за $3,640 млн.

На Бриллиантовом тендере проданы все 23 лота на общую сумму $3,618 млн. Самый большой камень массой 40,25 карата и начальной стоимостью $648 тыс. продан за $706 тыс. Самый дорогой камень массой 20,31 карата и начальной стоимостью $913 тыс. продан за $1,288 млн.