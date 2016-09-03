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Правительство РФ будет искать компромиссы по решению с заполнением "Заполярье - Пурпе"

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:03 UTC+3 ЧЕРНОББЬО (Италия) (Италия) 3, сентября. /ТАСС
"Этот вопрос в правительственной комиссии обсуждали, это вопрос общего бюджета "Транснефти", потому что это потери компании. Будем смотреть, что делать", - заявил Аркадий Дворкович
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ЧЕРНОББЬО (Италия), 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ изучает ситуацию со срывом "Роснефтью" поставок нефти в нефтепровод "Заполярье - Пурпе" и будет искать компромиссы, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Этот вопрос в правительственной комиссии обсуждали, это вопрос общего бюджета "Транснефти", потому что это потери компании. Будем смотреть, что делать", - сказал он в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии".

По словам вице-премьера, "Роснефть" должна была "какие-то предложения представить". "Именно для "Роснефти" он (проект - прим. ред.) менее приоритетный, для "Транснефти" это не очень приятная ситуация, потому что она заранее построила в соответствии с договоренностями (трубопровод - прим. ред.), теперь трубопровод не заполнен", - сказал Дворкович.

Он отметил, что падение цен на нефть создало совершенно иные условия, которые нельзя не принимать во внимание. "Так что будут какие-то компромиссы", - добавил чиновник.

Проект нефтепровода "Заполярье - Пурпе"

Самый северный, по оценке экспертов, магистральный нефтепровод "Заполярье - Пурпе" мощностью 45 млн т в год и протяженностью 488 км реализуется в несколько этапов с юга на север: первая очередь - участок от Тарко-Сале до поселка Пурпе, вторая очередь - участок от поселка Новозаполярный до города Тарко-Сале, третья очередь - участок от ГНПС "Заполярье" до поселка Новозаполярный.

Нефтепровод прокладывается в сложном ландшафте северных районов Ямало-Ненецкого АО, маршрут трассы по большей части проходит по болотистой местности (переходы болот составляют более 250 км), отмечаются участки сплошных и прерывистых вечномерзлых грунтов. Общий объем инвестиций оценивается в 165 млрд руб.

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