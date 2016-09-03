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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Почта России" готова участвовать в государственных экологических проектах, в том числе по утилизации батареек. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.
"Почтовые отделения, особенно в крупных городах, обладают высоким трафиком. И если в них разместить контейнеры для сбора и утилизации таких приборов (батареек), считаю это было бы удобно нашим клиентам", - сказал он.
По словам Страшнова, сейчас началось обсуждение возможности реализации пилотного проекта по утилизации батареек при участии "Почты России" с государственными органами.
"Нам интересны проекты в области экологии, мы готовы в них участвовать", - отметил он.
Ранее глава Минприроды Сергей Донской в интервью газете "Ведомости" заявлял, что "Почта России" совместно с "Почта банком" могут заняться сбором подобных отходов. Министр отмечал, что на данной стадии это в большей степени идеи.