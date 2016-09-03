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Глава "Роснано" рассчитывает, что компания выйдет на прибыльность в 2017 г.

Экономика и бизнес
3 сентября, 15:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Анатолий Чубайс отметил, что "Роснано" не запрашивает бюджетные дотации в 2016-2018 гг.
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассчитывает, что компания выйдет на прибыльность в 2017 г., несмотря на маловероятное преодоление плановой убыточности компании по итогам 2016 г. Такую оценку он озвучил в эфире телеканала РБК.

"Мы не раз говорили, что в финансовой модели мы планово убыточны до 2017 г. включительно. В 2015 г. при плановых убытках мы получили прибыль 17 млрд руб., - сказал Чубайс. - В 2016 г. мы не думаем, что мы получим прибыль. Мы в 2016 г. планово убыточны, вряд ли мы сумеем еще раз вопреки плану получить прибыль".

Чубайс отметил, что дело не в квартальных результатах компании, а в базовом факторе получения прибыли - выходе из проектов, что происходит в III-IV квартале. "Если смотреть в годовом цикле, то это 2017, 2018, 2019 гг.", - сказал он.

По словам Чубайса, "Роснано" завершает первый инвестиционный цикл, связанный с выходом из проектов, созданных семь - восемь лет назад. "В этом смысле в 2017 г. мы ожидаем существенного роста. С 2018 г. мы планируем перейти в прибыльную часть нашего инвестиционного цикла", - сказал он.

Чубайс отметил, что "Роснано" не запрашивает бюджетные дотации в 2016-2018 гг. "Когда я говорю о том, что мы сумели, пройдя первый инвестиционный цикл, 7-8 лет, научиться реинвестировать - это уже, конечно, движение в сторону бизнеса", - заключил он.

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