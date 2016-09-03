Страшнов: почтальоны через три - пять лет получат мобильные кассовые терминалы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство почтальонов получат через три - пять лет мобильные почтово- кассовые терминалы. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2016 гендиректор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

"Горизонт - три - пять лет", - заявил он, отвечая на вопрос о том, когда такими устройствами может быть обеспечено большинство почтальонов. "За это время работа почтальона должна полностью трансформироваться в тот формат, когда большинство из них будут способны, посещая клиента на дому, проводить весь спектр финансовых транзакций и финансовых услуг при помощи мобильных терминалов", - пояснил он.

"Почта России" рассматривает возможность закупки гаджетов для почтальонов на базе российского программного обеспечения (ПО), рассказал Страшнов. "Мы тестируем разные технологические решения, сейчас склоняемся к продуктам на российском ПО. Надеюсь, что в ближайшее время такие решения смогут появиться", - заявил он, отказавшись назвать конкретные компании и решения.

Проект по обеспечению почтальонов смартфонами и мобильными почтово-кассовыми аппаратами действует около года. Гаджеты позволяют принимать оплату жилищно- коммунальных услуг на дому. Сейчас такие устройства используют в своей работе уже 3,5 тыс. почтальонов, к концу года их будет уже 10 тыс.