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Никифоров: восстановление связи в затопленных районах Приморья займет несколько дней

Экономика и бизнес
3 сентября, 18:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
У каждого сотового оператора в настоящее время не работают от 20 до 40 базовых станций, сообщил глава Минкомсвязи
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Восстановление связи в затопленных районах Приморского края потребует нескольких дней, если погодная ситуация не обострится. Об этом сказал в интервью ТАСС министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках Владивостокского экономического форума.

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"Я думаю, речь идет о нескольких днях, но сейчас мы, опять же, видим в том числе и риски дальнейших негативных прогнозов по погоде, поэтому здесь нужно понимать, что эта ситуация динамичная", - сказал он.

По оценкам главы Минкомсвязи, примерно 17 тысяч абонентов остались без связи из-за того, что были повреждены именно магистральные линии, и в первую очередь - линии электропередач. "Обесточено оборудование, есть в том числе порывы на магистральных каналах связи. В итоге целые небольшие населенные пункты остаются без данных услуг", - сказал Никифоров.

У каждого сотового оператора (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Теле2) в настоящее время не работают от 20 до 40 базовых станций. В основном, это Дальнегорский район, отметил министр. "Это небольшой процент в целом по региону, но для нас важно обеспечить покрытие конкретно населенных пунктов", - добавил он.

Министр сообщил, что конкретных оценок по финансированию восстановительных работ нет и операторы будут действовать в рамках своих текущих бюджетов. "Речи о дополнительной компенсации, выделении каких-то средств из бюджета нет", - отметил Никифоров.

В субботу в регионе объявлено новое штормовое предупреждение. На реках Приморья прогнозируется новая волна паводка, в зону затопления попадут районы, уже пострадавшие от ливней. Ожидается, что ливневые дожди в регионе будут идти с 4 по 6 сентября.

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