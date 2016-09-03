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Минкомсвязь предлагает льготы для бизнесменов, чьи проекты направлены на IT-модернизацию

Экономика и бизнес
3 сентября, 18:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Мы должны создать некий экономический стимул, поддержать тех бизнесменов, те проекты, которые будут вести к дальнейшей цифровизации", - заявил глава ведомства Николай Никифоров
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что для стимулирования технологической модернизации экономики необходимо поддержать бизнесменов, чьи проекты направлены на дальнейшую цифровизацию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках Владивостокского экономического форума.

"Мы должны создать некий экономический стимул, поддержать тех бизнесменов, те проекты, которые будут вести к дальнейшей цифровизации, какими-то видами льгот. Возможно, налогов", - сказал министр.

Цифровая экономика предполагает повышение производительности труда и снятие административных барьеров за счет внедрения информационных технологий. "Президент сказал, что несмотря на то, что мы понимаем, что наша страна богата минерально-сырьевыми ресурсами, мы абсолютно убеждены, что будущее - за высокими технологиями. А это цифровая экономика", - отметил Никифоров.

В качестве примера простой реформы, которая ведет к цифровизации, министр привел возможность оплачивать штрафы за нарушения ПДД в электронном виде, зарегистрировавшись на портале услуг.

"Казалось бы, ничего не произошло. Но на самом деле за этим законом как раз кроется цифровизация: скидка предоставляется в том случае, если ты успеваешь оплатить штраф за 20 дней после его вынесения. А сделать это фактически можно лишь тогда, когда ты эту информацию получаешь в опережающем порядке - не в виде бумажного письма, по старинке, а в электронном виде, зарегистрировавшись на портале госуслуг", - сказал Никифоров.

На сегодняшний момент, согласно приведенной министром статистике, почти 75% штрафов теперь оплачиваются в срок и со скидкой. "Это, может быть, не про экономику, но реформа является некой иллюстрацией", - заметил Никифоров.

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