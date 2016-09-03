Росрыболовство не видит смысла запрещать часто небезопасную тилапию из Азии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство не видит смысла запрещать поставки дешевых искусственно выращенных видов рыбы из Азии - тилапии и пангасиуса, часто попадавших под ограничение со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора из-за небезопасности. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Полностью их запретить, думаю, нет смысла никакого. Дешевая рыба, понятно, что не очень высокого качества, но смысла запрещать нет", - обозначил он позицию ведомства. Также он считает, что масштабы ввоза этой рыбы преувеличены - "всего порядка 40 тысяч тонн ввозится". "По сути дела, это небольшая доля на рынке, менее 5% (от импорта рыбы - прим. ТАСС)", - привел данные Шестаков.

Однако он считает, что эта продукция за счет своей дешевизны не должна конкурировать с нормальной рыбой, поэтому постановление правительства, ограничивающее закупку иностранной рыбы, сыграет здесь положительную роль, уверен Шестаков. На этом фоне он ожидает рост потребления отечественного дешевого минтая. Спрос на минтай есть и сейчас на внутреннем рынке, но этот вид рыбы активно уходит на экспорт. Впрочем, на повышение цен на минтай на уровне рыбаков этот фактор не влияет, считает глава ведомства.

Другое дело - цепочка посредников между морем и прилавком. "С точки зрения реализации и доставки ее (рыбы минтай - прим. ТАСС) в центральную Россию, до пяти посредников может быть. Если мы берем рыбаков, то цена на минтай - от 80 до 90 рублей за кг во Владивостоке. В Москве же цена в магазине - 200-220 рублей за кг, поэтому видно, какой дисбаланс (ценовой)", - посетовал Шестаков.

Как ранее сообщал ТАСС, объем поставок в РФ тилапии и пангасиуса сокращается. Если в 2014 году в Россию завозили почти 21 тыс. тонн пангасиуса, то в 2015 году объем поставок снизился на 40% - до 12 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2016 г. поставки пангасиуса в РФ сократились на 26,5% - до 6,6 тыс. тонн. Отмечается и падение импорта другой искусственно выращиваемой рыбы - тилапии.

По словам Шестакова, в 2015 году поставки тилапии снизились на 21% - до 8 тыс. тонн, в первой половине этого года импорт этой рыбы сократился почти на четверть - до 1,77 тыс. тонн. Динамика падения импорта тилапии и пангасиуса значительно превышает падение импорта рыбы в целом. Так, по оценкам Росрыболовства, объем поставок рыбы в Россию в первом полугодии сократился более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Выращенные в азиатских странах пангасиус и тилапия не раз вызывали претензии российских ведомств - Россельхознадзора и Росрыболовства - из-за несоблюдения ветеринарных норм разведения.