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РЖД сэкономили до 2 млрд рублей за счет сокращения затрат на обслуживание топ-менджмента

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:02 UTC+3
В декабре 2015 года РЖД ввели ограничения по стоимости приобретаемых для собственных нужд автомобилей
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© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) удалось сэкономить до двух млрд рублей за счет сокращения затрат на обслуживание топ-менджмента, заявил в интервью ТАСС президент компании Олег Белозеров.

"Излишества ни к чему хорошему не ведут. Я сторонник комфортных условий на работе, но нужно соблюдать баланс, не переходить определенные границы.

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В итоге нам удалось сэкономить приличную сумму... До двух миллиардов рублей", - сказал глава РЖД. 

По его словам, были сокращены затраты на "обиход". "Машины, переезды, перелеты, гостиницы, свита, советники, помощники… Ну, и так далее", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2015 года РЖД ввели ограничения по стоимости приобретаемых для собственных нужд автомобилей: с учетом технических характеристик, но без привязки к марке.

Ранее за закупку дорогих автомобилей РЖД критиковал Общероссийский народный фронт (ОНФ). В составленном ОНФ по итогам 2014-2015 гг. "Индексе расточительности госзаказчиков" РЖД заняли второе место в сегменте закупки автомобилей за 8,1 млн рублей.

Подробнее читайте в интервью ТАСС

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