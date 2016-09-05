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China Railway до конца 2016 года инвестирует в строительство железных дорог $51 млрд

Экономика и бизнес
5 сентября, 4:35 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Правительство Китая намерено в рамках реализации 13-го пятилетнего плана (2016-2020 гг.) вложить $577 млрд в развитие железных дорог
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ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Корпорация China Railway до конца текущего года вложит в строительство железных дорог 345,4 млрд юаней ($51,71 млрд). Об этом говорится в докладе корпорации.

"В первом полугодии в строительство железных дорог были инвестированы 264,6 млрд юаней ($39,62 млрд). Намеченные на первое полугодие задачи в целом были выполнены", - приводит издание "Цзинцзи цанькао бао" выдержки из доклада.

Правительство Китая намерено в рамках реализации 13-го пятилетнего плана (2016-2020 гг.) вложить 3,8 трлн юаней ($577 млрд) в развитие железных дорог. Ожидается, что к 2020 году протяженность железных дорог Китая составит 150 тысяч километров против нынешних 120 тысяч.

Железные дороги в КНР - важнейший вид транспорта. В 2015 году китайские поезда перевезли 2,5 млрд пассажиров - на 10% больше, чем годом ранее.

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