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Бизнесмен из Китая купил для личного пользования Boeing 787 Dreamliner за $325 млн

Экономика и бизнес
5 сентября, 6:08 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Самолет был изготовлен с учетом особых пожеланий заказчика. Борт самолета поделен на гостиную, кухню, столовую, спальню и медицинский кабинет
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© AP Photo/Ted S. Warren

ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китайский бизнесмен, имя которого не раскрывается, потратил $325 миллионов на покупку авиалайнера Boeing 787 Dreamliner для личного пользования. Об этом сегодня пишет газета "Бэйцзин цинняньбао".

"Самолет был изготовлен с учетом особых пожеланий заказчика. Борт самолета поделен на гостиную, кухню, столовую, спальню и медицинский кабинет. В общей сложности заказчик потратил дополнительные $100 млн на оборудование самолета под свои нужды", - сообщил изданию представитель фирмы, которая выполняла подряд по переделке самолета.

Boeing 787 Dreamliner - широкофюзеляжный двухдвигательный реактивный пассажирский самолет, разработанный американской компанией Boeing. Компания утверждает, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие модели. Boeing 787 стал первым пассажирским самолетом компании, в конструкции которого широко использованы композиционные материалы.

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