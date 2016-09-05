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СМИ: темпы роста ВВП Китая составят по итогам 2016 года 6,6%

Экономика и бизнес
5 сентября, 7:14 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
По данным Государственного статистического управления КНР, темпы роста ВВП Китая в 2015 г. составили 6,9%, что является минимальным показателем с 1990 г.
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ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Темпы роста китайской экономики по итогам текущего года составят от 6,563%. Как пишет издание "Цзинцзи цанькао бао", индекс потребительских цен (CPI) в Китае - ключевой показатель уровня инфляции - составит в этом году 2,01%.

"Основной причиной замедления темпов роста ВВП является экстенсивное экономическое развитие. Это привело к неравномерному распределению инвестиций между секторами китайской экономики", - говорится в докладе, подготовленном учеными Сямэньского университета.

Авторы доклада отмечают, что до конца 2016 года правительству КНР следует придерживаться "умеренной монетарной политики и взять курс на смягчение финансовой политики". "Очень важно стабилизировать динамику развития китайской экономики и продолжить проведение налоговой реформы", - отмечает издание.

По данным Государственного статистического управления КНР, темпы роста ВВП Китая в 2015 г. составили 6,9%, что является минимальным показателем с 1990 г. Таким образом, прошлый год не стал исключением в общей тенденции замедления темпов роста китайской экономики. В 2010 г. темпы роста ВВП были на уровне 10,4%, в 2011 г. - 9,2%, а в 2012 г. - 7,8%. По итогам 2013 г. данный показатель замедлился до 7,7%, а в 2014 г. - до 7,4%.

Индекс потребительских цен (CPI) в 2015 году увеличился на 1,4%. В 2014 году его рост составил 2% в годовом выражении.

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