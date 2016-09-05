Ростех создаст с лидером карбонового производства КНР инвестфонд объемом до $500 млн

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный холдинг "РТ - Развитие бизнеса" (100-процентное общество ГК "Ростех") и китайская компания Ingenious Ene-Carbon New Materials Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании по реализации инвестиционных проектов в карбоновой сфере, говорится в сообщении инвестиционного холдинга.
Компании также договорились о создании на паритетных началах управляющей компании, инвестирующей в различные российские и международные проекты, связанные с углеродом. Общий объем фонда составит до $500 млн и будет обеспечен китайскими финансовыми институтами и крупными частными инвесторами.
Подписи под документом поставили генеральный директор "РТ-Развитие бизнеса" Андрей Коробов и президент Ingenious Ene-Carbon New Materials Co., Ltd. Фан Цзэминь.
"Компания расширяет свое участие в международных инвестиционных проектах в сфере промышленности и технологий и усиливает бизнес-связи с китайскими партнерами. Подписанный сегодня меморандум - это важный шаг в крайне важном для корпорации направлении разработки новейших материалов и композитных решений для предприятий российской промышленности. Мы рассчитываем, что китайский партнер обеспечит возможность выхода на китайский рынок и доступ к финансированию китайских инвесторов", - заявил Коробов.
Подписанный меморандум - еще один шаг в развитии сотрудничества Ростеха и китайских партнеров, призван стать драйвером роста в области привлечения в проекты ГК "Ростех" внешнего инвестирования, способствовать расширению пакета заказов предприятий, входящих в состав госкорпорации, отмечается в сообщении.
ООО "РТ-Развитие бизнеса" (100% дочернее общество ГК "Ростех") - специализированная компания по управлению активами и реализации финансово-промышленных проектов. РТ-РБ занимается профессиональным управлением активами и реализацией финансово-промышленных проектов. "РТ-Развитие бизнеса" имеет опыт успешного сотрудничества с китайскими бизнес-структурами, в частности, китайской компанией China Baoli в рамках сделки по продаже в 2016 году части пакета Yota Devices. В июне 2016 года "РТ-Развитие бизнеса" и китайская компания China CYTS Industrial Development подписали меморандум о создании инвестиционного фонда в размере до $500 млн для инвестирования в российские проекты в сфере ИТ и высоких технологий.
Ingenious Ene-Carbon New Materials - китайская компания, один из лидеров по продаже продуктов на основе углеродного волокна. Продуктовая линейка включает в себя такие инновационные материалы как: графит, графен, нано-карбон, а также другие композитные материалы. Акции торгуются на фондовой бирже, рыночная капитализация составляет более $1,5 млрд. В 2015 году оборот компании составил $170 млн с чистой прибылью в $340 тыс.