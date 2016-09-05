Росреестр может изъять менее 0,03% земель за нецелевое использование

МОСКВА,​​ ​​5 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) потенциально может изъять у граждан, юридических и должностных лиц не менее 116,5 тыс. га земель из-за их неиспользования или использования не по назначению. Эта цифра составляет 0,03% от общей площади всех земельных участков в России, на которых возможно строительство и ведение сельского хозяйства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"В 2015 году и первом полугодии 2016 г. выявлены нарушения, связанные с неиспользованием земель или использованием земель не по целевому назначению (за которые в случае неустранения нарушений законодательством предусмотрена возможность их принудительного изъятия - прим. ред.), на земельных участках общей площадью 116,5 тыс. га, из них в первом полугодии 2016 г. - 7,2 тыс. га", - сказал представитель ведомства.

В Росреестре также отметили, что в первом полугодии 2016 года юридические лица совершили нарушения на участках площадью 3,6 тыс. га, граждане - 2,3 тыс. га и должностные лица - 1,3 тыс. га.

Площадь земельных участков в России, на которых возможно строительство и ведение сельского хозяйства, составляет более 423 млн га или 24,8% всех земель РФ. Таким образом, Росреестр может изъять эту землю, если в ходе проверок выявит, что она не используется или используется не по назначению, а владельцы земли не устранят данные нарушения.

Росреестр имеет полномочия инициировать изъятие земельных участков. В частности, участок может быть изъят в судебном порядке, если он используется не по целевому назначению, а также земельный участок, предназначенный для ведения сельского хозяйства, жилищного или иного строительства, не используется по целевому назначению в течение трех лет.

За последние 1,5 года по предписаниям, переданным Росреестром в уполномоченные органы, изъято 73 участка общей площадью около 80 га.