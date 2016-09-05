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ФАС: МВД нарушило закон при закупке автомобилей с мигалками

Экономика и бизнес
5 сентября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
По данным ФАС, МВД установила требования к сигнально-громкоговорящим установкам, под которые подходила продукция только одной компании
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. МВД РФ нарушило закон при закупке в 2014-2015 годах автомобилей, оборудованных сигнальными и громкоговорящими установками. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"По результатам рассмотрения дела комиссия ФАС установила, что МВД России в документации к аукционам устанавливало требования к сигнально-громкоговорящим установкам, которым соответствовала продукция только одного единственного производителя", - отмечают в ФАС.

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Комиссия признала, что требования были излишними, так как они не влияют на эксплуатационные характеристики продукции. По мнению ведомства, эти необоснованные требования помешали участвовать в аукционе другим производителям сигнально-громкоговорящих устройств, успешно поставляющим свою продукцию для нужд иных министерств и ведомств.

"Установление заказчиком технических требований к закупаемой продукции в первую очередь должно осуществляться применительно к функциональным характеристикам и эксплуатационным показателям, которые при конструктивном исполнении изделия могут быть достигнуты различными способами", - говорится в комментарии начальника управления ФАС по контролю сухопутного и морского вооружения и военной техники связи Андрея Грешнева.

Официальным комментарием МВД ТАСС пока не располагает.

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