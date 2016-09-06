В России существенно увеличилось число просрочек по автокредитам

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Каждый десятый автокредит в России является проблемным со сроком просрочки от 90 дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании "Секвойя Кредит Консолидейшн".

По данным исследования, на 1 сентября 2016 года просрочка россиян по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей. Таким образом, с начала года этот показатель увеличился на 20%. Отмечается, что сегодня просрочка по автокредитам занимает десятую часть общего объема розничной просрочки (по данным ЦБ, 896,7 млрд рублей на 1 июля 2016 г.). Отмечается, что из 1,4 млн выданных автокредитов 10% являются просроченными, за аналогичный период предыдущего года этот показатель составил 7%.

По мнению президента компании "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елены Докучаевой, существенное увеличение количества просрочек по автокредитам связано с падением реальных доходов россиян (на 4,4%, по данным Росстата), а также высоким уровнем закредитованности. Немаловажным фактором Докучаева считает высокие ставки по автокредитам в России, по сравнению с практикой европейских банков: в России ставка по автокредиту может составлять до 26%, в то время как в Германии и Франции ставки по ссудам на автомобили не превышают 5-7%.

Однако важным остается и сугубо рыночный фактор. "На фоне снижения объемов рынка происходит "вызревание" долгов по кредитам, выданным в 2012-2013 годах, когда банки практиковали более либеральную кредитную политику", - сказала Докучаева.

Тем не менее банки не торопятся обращать взыскания на залоговые автомобили должников. По мнению Докучаевой, хранение изъятых автомобилей влечет дополнительные расходы для кредитных организаций. Кроме того, взыскание залога приводит к потере клиента. Такие последствия нежелательны для банков в разгар кризиса.

"Только если это не удается, банки начинают мероприятия по обращению взыскания на автомобиль. Сначала кредитные организации стараются убедить заемщика добровольно продать машину и вырученными средствами погасить задолженность. Если и это не удается, кредиторы обращаются в суд и в судебном порядке продают автомобиль", - сообщил газете начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей Голец.