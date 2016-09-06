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В России существенно увеличилось число просрочек по автокредитам

Экономика и бизнес
6 сентября, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
По данным исследования компании "Секвойя Кредит Консолидейшн", на 1 сентября 2016 года просрочка россиян по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей
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© Фото ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин, архив

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Каждый десятый автокредит в России является проблемным со сроком просрочки от 90 дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании "Секвойя Кредит Консолидейшн".

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По данным исследования, на 1 сентября 2016 года просрочка россиян по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей. Таким образом, с начала года этот показатель увеличился на 20%. Отмечается, что сегодня просрочка по автокредитам занимает десятую часть общего объема розничной просрочки (по данным ЦБ, 896,7 млрд рублей на 1 июля 2016 г.). Отмечается, что из 1,4 млн выданных автокредитов 10% являются просроченными, за аналогичный период предыдущего года этот показатель составил 7%.

По мнению президента компании "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елены Докучаевой, существенное увеличение количества просрочек по автокредитам связано с падением реальных доходов россиян (на 4,4%, по данным Росстата), а также высоким уровнем закредитованности. Немаловажным фактором Докучаева считает высокие ставки по автокредитам в России, по сравнению с практикой европейских банков: в России ставка по автокредиту может составлять до 26%, в то время как в Германии и Франции ставки по ссудам на автомобили не превышают 5-7%.

Однако важным остается и сугубо рыночный фактор. "На фоне снижения объемов рынка происходит "вызревание" долгов по кредитам, выданным в 2012-2013 годах, когда банки практиковали более либеральную кредитную политику", - сказала Докучаева.

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Тем не менее банки не торопятся обращать взыскания на залоговые автомобили должников. По мнению Докучаевой, хранение изъятых автомобилей влечет дополнительные расходы для кредитных организаций. Кроме того, взыскание залога приводит к потере клиента. Такие последствия нежелательны для банков в разгар кризиса.

"Только если это не удается, банки начинают мероприятия по обращению взыскания на автомобиль. Сначала кредитные организации стараются убедить заемщика добровольно продать машину и вырученными средствами погасить задолженность. Если и это не удается, кредиторы обращаются в суд и в судебном порядке продают автомобиль", - сообщил газете начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей Голец.

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