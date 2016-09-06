Алжир назвал неприемлемой для мировой экономики цену в $50 за баррель нефти

РАБАТ, 6 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Цена в $50 за баррель нефти является неприемлемой как для стран-производителей, так и для мировой экономики в целом. Об этом заявил в понедельник министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа, который находится с визитом в Катаре.

В столице эмирата Дохе он провел встречи с катарским министром энергетики и промышленности Мухаммедом бен Салехом ас-Садой и генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, во время которых была обсуждена текущая ситуация на нефтяном рынке.

Бутарфа подчеркнул, что "цена в 50 долларов за баррель нефти является неприемлемой". "Такая цена неблагоприятна как для стран-производителей, так и для мировой экономики в целом", - приводит слова алжирского министра агентство Algerie Presse Service.

По информации агентства, "трехсторонняя встреча была посвящена анализу ситуации на международном нефтяном рынке, а также подготовке к неофициальной сессии ОПЕК, которая пройдет в Алжире в конце текущего месяца с целью достижения консенсусных решений между странами-производителями, что позволит стабилизировать нефтяной рынок".

Кроме того, Бутарфа выразил удовлетворение по поводу договоренности между Россией и Саудовской Аравией, касающейся совместных действий в целях стабилизации цен на нефть.

В понедельник Москва и Эр-Рияд, контролирующие производство более 21% потребляемой в мире нефти, в Ханчжоу, где проходил саммит G20, подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают заморозку объемов добычи нефти на три или шесть месяцев

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