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Китайский холдинг Tencent стал самой дорогой публичной компанией в Азии

Экономика и бизнес
6 сентября, 8:03 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин
В общей сложности цена акций компании с начала года подскочила более чем на 40%
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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Китайский телекоммуникационный гигант Tencent стал самой дорогой публичной компанией в Азии с рыночной капитализацией 1,99 трлн гонконгских долларов ($256,6 млрд). Это произошло благодаря бурному росту стоимости ценных бумаг холдинга, сообщила газета South China Morning Post.

В итоге Tencent обошел оператора сотовой связи China Mobile, чей показатель составляет 1,97 трлн гонконгских долларов ($254 млрд).

В понедельник акции Tencent подорожали на 4,16%, а во вторник прибавили в стоимости еще на 1,7% в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже. В общей сложности с начала года их цена подскочила более чем на 40%.

Основанный в 1998 году холдинг со штаб-квартирой в Шэньчжэне сейчас оказался в десятке крупнейших публичных компаний мира наряду с Apple и Alphabet.

Tencent является крупным интернет-провайдером и владельцем популярнейших в КНР сервисов мгновенного обмена сообщениями QQ и WeChat. В сферу деятельности холдинга входит разработка и продажа игровых приложений, интернет- торговля и поисковые сервисы.

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