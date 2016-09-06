Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чубайс: Роснано и "Интер РАО" могут создать энергетический фонд в 2017 году

Экономика и бизнес
6 сентября, 9:50 UTC+3
Материал из 1 страницы

Роснано и "Интер РАО" могут создать энергетический фонд в 2017 году - Чубайс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Чубайс, Анатолий Борисович
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
2
Президент РФ Владимир Путин совершит частную поездку в Самарканд
3
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
4
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
5
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
6
Путин прибыл в Самарканд, чтобы почтить память Каримова
7
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
Темы дня
Реклама