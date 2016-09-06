Белоруссия запретила ввоз свинины из Харьковской области Украины в связи со вспышкой АЧС

МИНСК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия с 6 сентября ввела временный запрет на ввоз свиней и свинины из Харьковской области Украины в связи со вспышкой АЧС. Об этом сообщил департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Харьковской области 2 сентября зафиксирован новый случай заболевания африканской чумой свиней. В связи с этим поручено принять дополнительные меры по недопущению ввоза из данной области живых свиней и продукции свиноводства", говорится в сообщении департамента.

Кроме того, запрет касается кормов и кормовых добавок для животных животного и растительного происхождения.

"Одновременно необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности", - говорится в сообщении.

Кроме того, отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз продукции свиноводства в республику из Харьковской области.

Ранее из-за АЧС были введены ограничения на поставку в Белоруссию свиноводческой продукции из Волынской, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой, Кировоградской областей Украины.