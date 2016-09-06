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Костин: ВТБ рассчитывает на госгарантии для реструктуризации долга аэропорта Внуково

Экономика и бизнес
6 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
О том, что банк ВТБ ведет переговоры о реструктуризации задолженности аэропорта Внуково стало известно в начале 2016 года
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ рассчитывает на получение государственных гарантий для реструктуризации задолженности аэропорта Внуково, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

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"Банк рассчитывает на получение государственной гарантии, не 100 процентной, но, по крайней мере, в размере 50-70%, с тем, чтобы при объединении государственной и частной частей Внуково банк не пострадал. Ситуация будет непростая, хотя мы надеемся, что восстановление рейсов в Египет поможет. Мы будем заниматься реструктуризацией долга, но рассчитываем на поддержку государства", - сказал Костин.

О том, что банк ВТБ ведет переговоры о реструктуризации задолженности аэропорта Внуково стало известно в начале этого года. Тогда генеральный директор Внуково Виталий Ванцев заявлял, что аэропорт "Внуково" и банк ВТБ готовы выйти на реструктуризацию задолженности аэропорта после консолидации его активов.

Соответствующее соглашение было подписано между Росимуществом и частными владельцами Внуково в феврале текущего года. По условиям соглашения у Росимущества должно остаться 25,12% во Внуково. Как сообщал Виталий Ванцев, процесс консолидации активов аэропорта должен быть завершен к февралю 2017 года.

Заместитель министра транспорта Валерий Окулов ранее говорил, что Банк Москвы обращался в правительство с предложением предоставить аэропорту Внуково госгарантии (для реструктуризации задолженности). При этом министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что администрация Внукова за госгарантиями в Минтранс официально не обращалась.

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