Костин: ВТБ рассчитывает на госгарантии для реструктуризации долга аэропорта Внуково

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ рассчитывает на получение государственных гарантий для реструктуризации задолженности аэропорта Внуково, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин.

"Банк рассчитывает на получение государственной гарантии, не 100 процентной, но, по крайней мере, в размере 50-70%, с тем, чтобы при объединении государственной и частной частей Внуково банк не пострадал. Ситуация будет непростая, хотя мы надеемся, что восстановление рейсов в Египет поможет. Мы будем заниматься реструктуризацией долга, но рассчитываем на поддержку государства", - сказал Костин.

О том, что банк ВТБ ведет переговоры о реструктуризации задолженности аэропорта Внуково стало известно в начале этого года. Тогда генеральный директор Внуково Виталий Ванцев заявлял, что аэропорт "Внуково" и банк ВТБ готовы выйти на реструктуризацию задолженности аэропорта после консолидации его активов.

Соответствующее соглашение было подписано между Росимуществом и частными владельцами Внуково в феврале текущего года. По условиям соглашения у Росимущества должно остаться 25,12% во Внуково. Как сообщал Виталий Ванцев, процесс консолидации активов аэропорта должен быть завершен к февралю 2017 года.

Заместитель министра транспорта Валерий Окулов ранее говорил, что Банк Москвы обращался в правительство с предложением предоставить аэропорту Внуково госгарантии (для реструктуризации задолженности). При этом министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что администрация Внукова за госгарантиями в Минтранс официально не обращалась.