Россия и Иран 10 сентября приступят к строительству АЭС "Бушер-2"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Иран 10 сентября 2016 года приступят к строительству второй очереди АЭС "Бушер". Об этом говорится в сообщении генподрядчика проекта - компании ASE (инжиниринговая компания Росатома).

Согласно сообщению компании, 10 сентября на площадке атомной станции при участии главы Росатома Сергея Кириенко состоится торжественная церемония закладки первого камня в строительство АЭС "Бушер-2".

Станция будет сооружаться по новому проекту "II+", который получил сертификат EUR (европейских эксплуатирующих организаций).

"В проекте АЭС "Бушер-2" будут реализованы уникальные технологии и новейшие решения, а также новая концепция безопасности", - говорится в сообщении ASE.

Как сообщалось ранее, на площадке в Бушере контрактом предусмотрено строительство двух новых энергоблоков АЭС.

Первый блок АЭС "Бушер", также построенный при участии России, был подключен к национальной энергосети Ирана 3 сентября 2011 г. Эта электростанция стала первой АЭС для региона Ближнего Востока.

В ноябре 2014 года между Nuclear Power Production and Development Company of Iran (NPPD) и АО "Атомстройэкспорт" (АО "АСЭ") были подписаны два контракта: на строительство энергоблоков № 2, 3 АЭС "Бушер-2", на условиях EPC "под ключ", а также на выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных по площадке АЭС "Бушер-2". Суммарная мощность двух блоков типа ВВЭР-1000 должна составить 2,1 тыс. МВт.