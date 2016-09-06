"Газпром" без конкурса разыграл тендер на строительство "Силы Сибири" за 21,1 млрд руб.

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Газпром" без конкурса разыграл тендер на строительство 239 км "Силы Сибири" от компрессорной станции (КС) "Олекминская" до КС "Амгинская". Сумма контракта составляет 21,14 млрд рублей. Об этом говорится в материалах сайта госзакупок.
Получивший контракт подрядчик не раскрывается.
По договору работы должны были начаться 11 февраля 2016 года, окончание работ запланировано на 31 июля 2018 года.
Ранее сообщалось, что ЗАО "Стройтрансгаз" получил подряд на строительство участка газопровода от компрессорной станции (КС) "Салдыкельская" до КС "Олекминская" общей протяженностью в 254,7 км за более, чем 72 млрд рублей. Подрядчик в настоящее время строит еще два участка газопровода "Сила Сибири": от Чаяндинского месторождения до г. Ленска (208 км), а также от Ленска до КС "Салдыкельская" (93 км).