Бахрейн поддерживает договоренности РФ и Саудовской Аравии по нефти

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бахрейн поддерживает договоренности между Россией и Саудовской Аравией, касающиеся стабилизации нефтяного рынка, которые были достигнуты в ходе саммита G20, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел королевства Халед Бен Ахмед аль Халифа.
"Очень радует, что две больших страны - экспортера нефти достигли такого соглашения. Мы это поддерживаем с радостью", - сказал он.
Объем добычи Бахрейна составляет чуть более 200 тыс. баррелей в сутки, что сопоставимо с объемом производства 14-го члена ОПЕК - Габона. Бахрейн не является членом картеля.
5 сентября Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" в Китае подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают возможность заморозки объемов добычи нефти на три или шесть месяцев.
Глава МИД также заявил, что Бахрейн приветствует усилия России в Сирии и координацию Москвы и Вашингтона в этом вопросе.
"В ходе разговора с президентом РФ (переговоры, которые провели король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) мы говорили о стабильности в Сирии. Нас очень радует та роль, которую играет Россия в достижении в стабильности в Сирии", - сказал он.
"Мы за политическое решение, любую инициативу, которая решает проблему миром", - добавил он.
Халед бен Ахмед Аль Халифа также сообщил, что президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудили борьбу с терроризмом и укрепление двусторонних отношений.
"Мы обсудили с господином президентом различные темы - такие, как борьба с терроризмом, укрепление отношений между нашими странами, другие вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке",- сказал министр.
Глава МИД Бахрейна отметил, визит короля страны в Россию свидетельствует о том, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.
"Этот визит Его величества свидетельствует о том, что отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне. И мы еще раз выражаем благодарность руководству и народу России за сегодняшний прием", - сказал он.
"Мы с Россией сотрудничаем всегда, наши отношения развиваются быстрыми темпами, и сегодня мы видим результаты наших отношений", - добавил министр.
При этом глава МИД Бахрейна отметил, что отношения с Россией не направлены против какой-либо третьей страны. "Это нормальные отношения между двумя самостоятельными странами", - сказал он.
Деталями соглашения о сотрудничестве в военной сфере между Россией и Бахрейном будет заниматься специальная комиссия.
"Есть специальная комиссия, которая будет этим заниматься (сотрудничеством в военной сфере между Бахрейном и РФ - прим. ТАСС). Есть договоренности о сотрудничестве в военной сфере, а деталями будет заниматься двусторонняя комиссия", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, какое вооружение планируется закупать в РФ.
Встреча короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась ранее во вторник в Кремле. В присутствии двух лидеров было подписано Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.