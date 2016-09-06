Бахрейн поддерживает договоренности РФ и Саудовской Аравии по нефти

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бахрейн поддерживает договоренности между Россией и Саудовской Аравией, касающиеся стабилизации нефтяного рынка, которые были достигнуты в ходе саммита G20, заявил на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел королевства Халед Бен Ахмед аль Халифа.

"Очень радует, что две больших страны - экспортера нефти достигли такого соглашения. Мы это поддерживаем с радостью", - сказал он.

Объем добычи Бахрейна составляет чуть более 200 тыс. баррелей в сутки, что сопоставимо с объемом производства 14-го члена ОПЕК - Габона. Бахрейн не является членом картеля.

5 сентября Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" в Китае подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Как сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, страны обсуждают возможность заморозки объемов добычи нефти на три или шесть месяцев.

Ситуация в Сирии

Глава МИД также заявил, что Бахрейн приветствует усилия России в Сирии и координацию Москвы и Вашингтона в этом вопросе.

"В ходе разговора с президентом РФ (переговоры, которые провели король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) мы говорили о стабильности в Сирии. Нас очень радует та роль, которую играет Россия в достижении в стабильности в Сирии", - сказал он.

"Мы за политическое решение, любую инициативу, которая решает проблему миром", - добавил он.

Отношения России и Бахрейна

Халед бен Ахмед Аль Халифа также сообщил, что президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудили борьбу с терроризмом и укрепление двусторонних отношений.

"Мы обсудили с господином президентом различные темы - такие, как борьба с терроризмом, укрепление отношений между нашими странами, другие вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке",- сказал министр.

Глава МИД Бахрейна отметил, визит короля страны в Россию свидетельствует о том, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.

"Этот визит Его величества свидетельствует о том, что отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне. И мы еще раз выражаем благодарность руководству и народу России за сегодняшний прием", - сказал он.

"Мы с Россией сотрудничаем всегда, наши отношения развиваются быстрыми темпами, и сегодня мы видим результаты наших отношений", - добавил министр.

При этом глава МИД Бахрейна отметил, что отношения с Россией не направлены против какой-либо третьей страны. "Это нормальные отношения между двумя самостоятельными странами", - сказал он.

Военное сотрудничество

Деталями соглашения о сотрудничестве в военной сфере между Россией и Бахрейном будет заниматься специальная комиссия.

"Есть специальная комиссия, которая будет этим заниматься (сотрудничеством в военной сфере между Бахрейном и РФ - прим. ТАСС). Есть договоренности о сотрудничестве в военной сфере, а деталями будет заниматься двусторонняя комиссия", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, какое вооружение планируется закупать в РФ.

Встреча короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась ранее во вторник в Кремле. В присутствии двух лидеров было подписано Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.