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СМИ: совет директоров Twitter вскоре обсудит возможность продажи компании

Экономика и бизнес
7 сентября, 0:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В ходе заседания совет планирует обсудить возможность продажи компании полностью либо отдельных принадлежащих ей сервисов
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© AP Photo/Richard Drew, File

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Совет директоров американской компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, намерен во время очередного заседания обсудить возможность продажи соцсети. Об этом сообщил во вторник онлайн-портал Re-code.

По его данным, в ходе заседания, которое состоится 8 сентября, совет планирует обсудить возможность продажи компании полностью либо отдельных принадлежащих ей сервисов. В перечень последних может попасть мобильное приложение Vine, которое позволяет создавать короткие видеоролики.

По данным Re-code, совет директоров не устраивает тот факт, что с момента назначения сооснователя соцсети Джека Дорси на должность генерального директора с Twitter не произошло положительных изменений как в финансовом плане, так и со стороны функциональной составляющей сервиса. Цена Twitter в случае продажи составит не более $18 млрд, однако и эта сумма может считаться завышенной, пишет портал.

"Хотя руководители Twitter и настаивали, что они хотят оставаться независимыми, идея продажи стала более правдоподобной после недавних слов сооснователя и члена совета директоров соцсети Эвана Уильямса", - пишет издание. Оно имеет ввиду недавнее интервью Уильямса информационному агентству Bloomberg, в котором он заявил, что Twitter должен "принять правильное решение" по поводу будущего компании как независимой структуры.

В числе претендентов на покупку Twitter Re-code называет владеющую Google корпорацию Alphabet, Apple и принадлежащий магнату Руперту Мердоку холдинг 21st Century Fox. Другими потенциальными покупателями могут быть различные инвестиционные фирмы, сообщает онлайн-портал.

Социальная сеть Twitter представляет собой сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Ежемесячная аудитория его активных пользователей превышает 300 млн человек. Рыночная капитализация компании составляет более $14 млрд.

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