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Медведев побывал на мясоперерабатывающем заводе в Бурятии

Экономика и бизнес
7 сентября, 7:41 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 7, сентября. /ТАСС
Глава правительства, в частности, посмотрел, как вручную лепят пельмени и их бурятский вариант - буузы, варят холодец и делают колбасы
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УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прибывший в среду в Улан-Удэ, перед встречей с представителями малого и среднего бизнеса Бурятии посетил одно из местных предприятий - мясоперерабатывающий завод ООО "Пиката".

Главе правительства показали и готовую продукцию, обратив внимание на ее доступную цену, не выше 400 руб. за килограмм, и всю цепочку производства. Медведев посмотрел, как вручную лепят пельмени и их бурятский вариант - буузы, варят холодец и делают колбасы. Затем вместе с новым полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и главой Бурятии Вячеславом Наговицыным премьер попробовал готовые изделия.

Свою продукцию - колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты - предприятие выпускает по традиционной рецептуре исключительно из сырья местных сельхозпроизводителей, сообщил гендиректор компании Александр Попов. Предприятие, на котором 112 работников, на рынке Бурятии присутствует более 10 лет, неоднократно становилось победителем республиканских конкурсов качества

Медведева прежде всего интересовало оснащение производства и происхождение оборудования. Премьеру рассказали, что предприятие постоянно совершенствует технологии, используя как зарубежные, так и собственные разработки, закупает современное оборудование, в том числе, известных немецких и китайских производителей .

Средняя зарплата на фабрике - 25 тыс. руб., рентабельность производства - 3,2%.

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