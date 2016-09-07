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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. ВЭБ прогнозирует укрепление курса рубля к доллару до 60 руб. в 2017 г.
Такую оценку озвучил зампред ВЭБа Андрей Клепач на конференции "Причерноморское зерно и масличные".
"Макроэкономические условия дают основания для прогноза среднегодового значения на 2017 г. - 60 руб.", - сказал он, добавив, что нет оснований для "скачков" курса. "Есть основания даже для укрепления", - добавил Клепач.
В середине июля президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым отметил укрепление национальной валюты, несмотря на волатильность сырьевых рынков, и предложил обсудить дальнейшие действия с учетом этих факторов. После этих заявлений дискуссии о котировках рубля и влиянии их на российскую экономику оживились.
По мнению помощника президента РФ Андрея Белоусова, который также отмечал переукрепление курса национальной валюты, у Центробанка и правительства есть ряд инструментов, которые можно использовать для регулирования курса рубля.
Председатель Столыпинского клуба, бизнес-омбудсмен Борис Титов в свою очередь заявлял ТАСС, что ЦБ РФ должен прилагать усилия к ограничению укрепления курса национальной валюты, а также использовать золотовалютные резервы для того, чтобы снижать волатильность курса рубля.
Однако Центробанк в очередной раз дал понять, что не намерен отказываться от политики плавающего курса рубля, запущенной в ноябре 2014 г., и оказывать влияние на его уровень. По заявлению ЦБ, плавающий курс - это встроенный стабилизатор экономики, механизм, который позволяет балансировать интересы различных экономических субъектов, в том числе импортеров и экспортеров.
По мнению главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева, изменение курса рубля в ту или иную сторону представляет выгоду для одних и потерю для других участников экономической деятельности, в связи с чем самое правильное, чтобы этот параметр определялся рынком.