Кабмин ввел временный мораторий на выдачу лицензий на разработку шельфа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение временно ввести мораторий на выдачу лицензий на месторождения на континентальном шельфе страны. Об этом доложил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минприроды Сергей Донской.

"С учетом значительного объема работ, который сейчас выполняется и еще предстоит выполнить госкомпаниям, а мы знаем, что основные участники на шельфе - это госкомпании, в условиях макроэкономической нестабильности правительством принято решение о введении временного моратория на предоставление новых участков недр на континентальном шельфе", - сказал Донской.

По его словам, это позволит госкомпаниям сфокусироваться на исполнении текущих лицензионных обязательств.

Одновременно с этим, продолжил глава Минприроды, с целью конкретизации обязательств недропользователей по освоению уже предоставленных участков недр "Роснедрами завершается актуализация лицензий, учитывающая реализуемые в регионе инфраструктурные проекты". "Исходя из этого мы как раз предлагали, и правительством принято решение о введении временного моратория на выдачу лицензий", - пояснил Донской.

Говоря в целом о ресурсном потенциале арктической зоны РФ, Донской сообщил, что разведанные запасы газа здесь оцениваются в 20 трлн кубометров, в основном - на Ямале. По словам министра, необходимо стимулировать их своевременное вовлечение в разработку, "в противном случае Россия рискует просто не успеть использовать этот потенциал в полном объеме в собственных интересах". С учетом возросшей межтопливной конкуренции на мировых энергетических рынках особое значение приобретает вопрос о максимальной диверсификации способов использования российского газа, в связи с чем актуальна разработка комплекса мер по стимулированию повышения степени переработки газа, сказал глава Минприроды. "Просьба, Владимир Владимирович, дать поручение правительству проработать данный вопрос", - обратился министр к президенту.

Донской также сообщил, что в настоящее время на территории арктической зоны РФ открыты 340 месторождений нефти и газа, из них 33 - на арктическом шельфе. Количество действующих лицензий на углеводородное сырье составляет 407 (на шельфе и на суше). По состоянию на 1 августа текущего года в пределах арктической зоны РФ действуют 248 лицензий на геологическую разведку и добычу твердых полезных ископаемых, а на шельфе арктической зоны геологоразведочные работы на нефть и газ ведутся на 75 лицензионных участках общей площадью 1,3 млн кв. километров.

Рассмотрение российской заявки на расширение шельфа

Россия намерена добиться ускорения рассмотрения заявки на расширение территории Арктического шельфа и ожидает, что она будет одобрена в первой половине 2017 года.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Рассмотрение заявки составляет обычно от трех до пяти лет. Российская делегация работает над тем, чтобы российская заявка могла бы быть рассмотрена до середины лета следующего года", - сказал министр.