СМИ: Apple Pay появится в России осенью 2016 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Платежную систему Apple Pay запустят в России осенью 2016 года. Об этом сообщает портал vc.ru.

К системе можно будет подключить дебетовую или кредитную карту.

"После этого смартфон и "умные" часы можно будет использовать для оплаты покупок в магазинах и других заведениях, а также при покупках в интернет-магазинах", - сообщает издание со ссылкой на сообщение Apple, поступившее в редакцию.

7 сентября компания представила новый iPhone, Apple Watch Series 2 и обновленную систему iOS 10.