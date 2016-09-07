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СМИ: Apple Pay появится в России осенью 2016 года

Экономика и бизнес
7 сентября, 22:38 UTC+3
К системе можно будет подключить дебетовую или кредитную карту
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Платежную систему Apple Pay запустят в России осенью 2016 года. Об этом сообщает портал vc.ru.

К системе можно будет подключить дебетовую или кредитную карту. 

"После этого смартфон и "умные" часы можно будет использовать для оплаты покупок в магазинах и других заведениях, а также при покупках в интернет-магазинах", - сообщает издание со ссылкой на сообщение Apple, поступившее в редакцию. 

7 сентября компания представила новый iPhone, Apple Watch Series 2 и обновленную систему iOS 10. 

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