СМИ: Apple Pay появится в России осенью 2016 года

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Платежную систему Apple Pay запустят в России осенью 2016 года. Об этом сообщает портал vc.ru.
К системе можно будет подключить дебетовую или кредитную карту.
"После этого смартфон и "умные" часы можно будет использовать для оплаты покупок в магазинах и других заведениях, а также при покупках в интернет-магазинах", - сообщает издание со ссылкой на сообщение Apple, поступившее в редакцию.
7 сентября компания представила новый iPhone, Apple Watch Series 2 и обновленную систему iOS 10.