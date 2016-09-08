Hyundai готовит к запуску в РФ новые модели легковых машин

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" передал на рассмотрение в Минпромторг РФ заявление на заключение специального инвестиционного контракта по модернизации своего промышленного производства в Санкт-Петербурге, предполагающего освоение новых видов легковых автомобилей. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
На Восточном экономическом форуме им и министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея был подписан Меморандум о взаимопонимании, призванный обеспечить дополнительное развитие полноформатного сотрудничества этих профильных ведомств двух стран.
"Наша дальнейшая работа предполагает стимулирование создания совместных предприятий на территории России и Кореи, содействие установлению деловых контактов между промышленными предприятиями двух государств, обмен информацией", - сказал Мантуров. "Флагманским проектом стал начавший свою работу в России в 2010 году завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", выпускающий автомобили Hyundai Solaris и КIA Rio, а также реализующий проект серийного производства нового компактного кроссовера Hyundai Creta", - добавил он.
Глава Минпромторга назвал автомобилестроение одним из приоритетных направлений сотрудничества и отметил взаимодействие российских и корейских компаний "Соллерс", "Автотор", DAEWON, Hyundai и KIA.