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Третий реактор японской АЭС "Иката" введен в коммерческую эксплуатацию

Экономика и бизнес
8 сентября, 6:32 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Изначально перезапуск был намечен на 26 июля, однако его пришлось перенести из-за обнаруженного дефекта в одном из насосов системы охлаждения
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ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Третий реактор японской АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ (остров Сикоку), перезапущенный 12 августа, введен в коммерческую эксплуатацию. Об этом сообщила в четверг компания - оператор станции Shikoku Electric Power.

"Мы намерены приложить все усилия для обеспечения необходимых мер безопасности, чтобы полностью исключить вероятность инцидентов, подобных тому, что произошел на станции "Фукусима-1", - отметил президент энергокомпании Хаято Саэки.

Третий реактор АЭС "Иката" был построен в 1994 году, его мощность составляет 890 МВт. Изначально перезапуск был намечен на 26 июля, однако его пришлось перенести из-за обнаруженного дефекта в одном из насосов системы охлаждения. Это единственный работающий в стране энергоблок, в котором используется МОКС-топливо, изготовленное на основе смеси урана и плутония.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную генерацию приходилось 30% всего производства электроэнергии в Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. В настоящее время правительство настроено на постепенное возобновление работы АЭС.

Японские энергетические компании подали в комитет по контролю за атомной энергетикой заявки на возобновление работы 21 реактора на 14 станциях. При этом против ядерной энергетики выступает значительная часть японцев, в том числе некоторые представители местных администраций.

В прошлом году в стране уже были перезапущены два энергоблока станции "Сэндай" (юго-западная префектура Кагосима). Позднее была возобновлена работа двух реакторов АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи, однако спустя несколько месяцев после этого они были остановлены по решению суда.

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