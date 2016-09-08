Объем торговли между РФ и КНР за восемь месяцев 2016 года вырос на 1%

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Торговый оборот России и Китая вырос в январе - августе на 1% в годовом выражении - до $44,3 млрд. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.

За указанный период объем экспорта из Китая в РФ составил $23,49 млрд, увеличившись на 8,7%. При этом объем импорта российских товаров в КНР снизился на 6,5% - до $20,8 млрд.

Торговый оборот между Китаем и Россией по итогам 2015 года сократился на 27,8% до 422,7 млрд юаней ($64,2 млрд). При этом объем экспорта китайских товаров в РФ упал в прошлом году на 34,4% до 216,2 млрд юаней ($32,9 млрд), а импорт российской продукции в Китай снизился на 19,1% до 206,5 млрд юаней ($31,4 млрд).