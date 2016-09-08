Объем торговли между РФ и КНР за восемь месяцев 2016 года вырос на 1%

С огорода — в чемпионки: истории российских паралимпийцевСпорт 8 сентября, 7:52
Правительство РФ компенсирует пожилым людям взносы на капремонт домовЭкономика и бизнес 8 сентября, 6:44
Местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 8 сентября, 6:07
Серена Уильямс в 33-й раз в карьере вышла в полуфинал турниров Большого шлемаСпорт 8 сентября, 4:51
Патриарх Кирилл прибыл на восток Чукотки и совершил молебенОбщество 8 сентября, 4:46
Hyundai готовит к запуску в РФ новые модели легковых машинЭкономика и бизнес 8 сентября, 4:42
Церемония открытия Паралимпийских игр 2016 года завершилась в Рио-де-ЖанейроСпорт 8 сентября, 4:21
Трамп: Путин в большей степени является лидером, чем ОбамаМеждународная панорама 8 сентября, 4:13
Сделка по продаже автомобиля Джона Леннона на Sotheby's в итоге не состояласьКультура 8 сентября, 3:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Торговый оборот России и Китая вырос в январе - августе на 1% в годовом выражении - до $44,3 млрд. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.
За указанный период объем экспорта из Китая в РФ составил $23,49 млрд, увеличившись на 8,7%. При этом объем импорта российских товаров в КНР снизился на 6,5% - до $20,8 млрд.
Торговый оборот между Китаем и Россией по итогам 2015 года сократился на 27,8% до 422,7 млрд юаней ($64,2 млрд). При этом объем экспорта китайских товаров в РФ упал в прошлом году на 34,4% до 216,2 млрд юаней ($32,9 млрд), а импорт российской продукции в Китай снизился на 19,1% до 206,5 млрд юаней ($31,4 млрд).