Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем торговли между РФ и КНР за восемь месяцев 2016 года вырос на 1%

Экономика и бизнес
8 сентября, 6:48 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
При этом объем импорта российских товаров в КНР снизился на 6,5% - до $20,8 млрд
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Торговый оборот России и Китая вырос в январе - августе на 1% в годовом выражении - до $44,3 млрд. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.

За указанный период объем экспорта из Китая в РФ составил $23,49 млрд, увеличившись на 8,7%. При этом объем импорта российских товаров в КНР снизился на 6,5% - до $20,8 млрд.

Торговый оборот между Китаем и Россией по итогам 2015 года сократился на 27,8% до 422,7 млрд юаней ($64,2 млрд). При этом объем экспорта китайских товаров в РФ упал в прошлом году на 34,4% до 216,2 млрд юаней ($32,9 млрд), а импорт российской продукции в Китай снизился на 19,1% до 206,5 млрд юаней ($31,4 млрд).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Российско-китайские отношения
Страны
Китай Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
2
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
3
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
4
СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом Филиппин
5
Клинтон: решение начать войну в Ираке было ошибкой
6
СМИ: МПК установит личность атлета, пронесшего флаг РФ на церемонию открытия ПИ-2016
7
СМИ: Пентагон утверждает, что истребитель РФ перехватил самолет-разведчик США
Темы дня
Реклама