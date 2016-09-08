Правительство РФ компенсирует пожилым людям взносы на капремонт домов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении межбюджетных трансфертов субъектам федерации для компенсаций взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах неработающим гражданам в возрасте от 70 лет. Соответствующий документ размещен на сайте правительства.

Субсидии будут для собственников жилых помещений, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих пенсионеров. Гражданам, достигшим возраста 70 лет, будет субсидировано 50% платежа, а достигшим 80 лет - 100%.

Всего между субъектами будет распределено 3,76 млрд рублей. Отмечается, что эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.