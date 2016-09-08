Торги в Токио закрылись в слабом минусе

ТОКИО, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг незначительным снижением основных показателей.

Ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, к окончанию операций опустился на 0,32%, до отметки 16958,77 пункта. Более широкий TOPIX, фиксирующий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи снизился на 0,27% и достиг отметки в 1345,95 пункта.

Показатели на ТФБ ушли вниз вслед за биржами США. Кроме того, на японский фондовый рынок негативно влияет курс иены, который вновь начал укрепляться по отношению к доллару. Инвесторы также ожидают выступления заместителя главы Банка Японии Хироси Накасо, который может прояснить ситуацию с дальнейшей монетарной политикой властей.

"Тенденция к укреплению иены оказывает большое давление на рынок. Инвесторы опасаются, что курс вновь поднимется до 100 иен за доллар", - отметил аналитик Daiwa Securities Такуя Такахаси.

"Из-за негативных данных по сектору услуг в США сейчас практически никто не ожидает, что ФРС США поднимет ставку в этом месяце. Скорее всего, Банк Японии также будет действовать максимально осторожно, поскольку резкое ослабление денежной политики может негативно повлиять на мировые финансовые рынки", - полагает Синго Идэ из исследовательского института NLI.

По итогам торгов на 13,2%, до 27995 иен за бумагу поднялись акции Nintendo ("Нинтэндо"). Компания выпустит ряд совместных проектов с американской Apple ("Эппл"). Первым из них стал перевыпуск классической игры "Марио" для новой модели смартфона iPhone 7. Бумаги корпорации DeNA ("Ди-эн-эй") также выросли на 10,6%, до 3600 иен, поскольку в разработке проектов для Apple она будет сотрудничать с Nintendo.

Акции рекламного гиганта Dentsu ("Дэнцу") опустились на 3,48%, до 5540 иен на фоне спада продаж за август.

На закрытии Токийской биржи японская валюта торгуется на уровне 101,69-101,70 иены за доллар.