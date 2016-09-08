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Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста с РФ

Экономика и бизнес
8 сентября, 11:03 UTC+3
Сам же проект предполагает три этапа строительства, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Япония готова внести изменения в свое законодательство, которое сейчас запрещает импорт электроэнергии, для реализации проекта строительства энергомоста из России в Японию, сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

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"Наши коллеги подтвердили свою заинтересованность, более того, они отметили, что готовы внести изменения в свое законодательство, так как на данный момент в Японии существует запрет на импорт электроэнергии", - сказал он.

Когда будет завершен проект

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) энергомоста из России в Японию будет завершено уже в этом году. Сам же проект предполагает три этапа строительства, сообщил Новак.

"Отмечу, что проект строительства энергомоста сместился в практическую плоскость: на данный момент идет разработка технико-экономического обоснования, которое будет завершено уже в этом году. Проект предполагает три этапа. Первый - это передача мощности в объеме до 200 МВт, но в будущем этот показатель может превысить 2 ГВт", - сказал он.

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